Diga Trinità, super consulente della Sapienza per "salvare" l'invaso

di: Redazione - del 2025-02-10

Un ingegnere di livello, un esperto accademico, il cui incarico è stato voluto dal presidente Schifani, che ha già lavorato in Sicilia, professore dell’università Sapienza e tra i massimi conoscitori della materia.

E' questo il profilo del nuovo consulente nominato in queste ore dalla Protezione civile siciliana per salvare la Diga Trinità dalla chiusura, ordinata lo scorso mese dal Mit a causa delle criticità statiche ed il conseguente sversamento a mare di oltre 100 mila metri cubi di acqua al giorno.

La nomina dell’esperto accademico, eviterebbe il commissariamento ministeriale. Tre obiettivi, come riporta il GdS odierno: "Elaborare i dovuti calcoli per capire qual è la vera «patologia» del bacino di Castelvetrano e quanto fragile è il «malato»; ipotizzare un intervento a breve termine per rafforzare l’infrastruttura e alzare i limiti di riempimento - oggi fissati a 54 metri sul livello del mare – accumulando quanta più acqua possibile per la prossima stagione irrigua ed evitando lo svasamento assoluto; stilare un quadro di interventi per mettere al sicuro la vecchia diga una volta per sempre".