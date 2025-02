Salemi promuove il suo territorio alla BIT di Milano

di: Comunicato Stampa - del 2025-02-10

Salemi sbarca alla Borsa internazionale del turismo di Milano per promuovere il suo territorio. Una delegazione composta dal vice sindaco e assessore al Turismo, Pietro Crimi, dal presidente del consiglio comunale, Calogero Angelo, e da alcuni volontari della Pro Loco, guidati dal presidente Giuseppe Pecorella, si trova a Milano, dove resterà fino a martedì 11 febbraio. La partecipazione di Salemi alla Bit avviene nell'ambito dello stand dei Borghi più Belli d'Italia presenti in Sicilia.

L'obiettivo della missione alla Bit è quello di promuovere Salemi e gli eventi di maggiore richiamo turistico previsti in città durante tutto l'arco del 2025: dalla sfilata dei carri allegorici in occasione del Carnevale e dalla Festa di San Giuseppe, in programma dal 16 al 23 marzo, al presepe vivente nel centro storico durante il periodo natalizio, passando per la Notte romantica dei Borghi, la Settimana delle Culture e la Sagra della Busiata che caratterizzano l'estate salemitana.

"La Bit è una vetrina importantissima per fare conoscere Salemi a tutti gli operatori del settore - dicono il sindaco, Vito Scalisi, e Crimi -. Abbiamo deciso di portare a Milano i punti di forza dell'offerta per turisti e visitatori. Un doveroso ringraziamento va a Michelangelo Giansiracusa, coordinatore della rete dei Borghi più Belli d'Italia in Sicilia, per l'opportunità offerta alla nostra città".