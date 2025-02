Commiato degli Avvocati Castelvetrano e Valle del Belìce al Giudice di Pace Dott. Lo Verde

di: Comunicato Stampa - del 2025-02-08

In occasione della sua ultima udienza del 6 febbraio 2025, la “Associazione Avvocati Valle del Belice”, insieme al personale della cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Castelvetrano, ha reso omaggio al Giudice di Pace Dott. Giorgio Lo Verde con un saluto ufficiale in segno di riconoscenza e stima. Dopo anni di dedizione e impegno, caratterizzati dalla gestione magistrale di procedimenti penali e civili, il Dott. Giorgio Lo Verde conclude il suo incarico presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Castelvetrano a causa della scadenza del mandato, non rinnovabile. Il suo percorso professionale proseguirà ora presso il Tribunale di Marsala, dove continuerà ad offrire il proprio contributo alla giustizia.



La cerimonia di saluto ha visto la partecipazione dell’Amministrazione del Comune di Castelvetrano, del consiglio direttivo dell’Associazione Avvocati Valle del Belice e di numerosi avvocati provenienti da Castelvetrano, Partanna e Campobello di Mazara.



L’Assessore Avv. Davide Brillo e l’Avv. Salvatore Accardo hanno voluto esprimere parole di profonda stima nei confronti del Dott. Giorgio Lo Verde, sottolineandone l’impegno costante, la dedizione alla funzione giurisdizionale e, soprattutto, la capacità di ascolto e mediazione. Anche la Dott.ssa Rosalia Mazzara, a nome del personale dell’ufficio, ha elogiato il Giudice per le sue qualità umane e professionali, evidenziando l’apprezzamento unanime riscontrato negli anni di servizio.



Visibilmente emozionato, il Dott. Giorgio Lo Verde ha ringraziato tutti i presenti per l’affetto e la stima ricevuti, esprimendo il proprio dispiacere nel dover lasciare un ufficio in cui ha operato con grande sinergia e collaborazione. Ha inoltre sottolineato quanto questa esperienza sia stata per lui non solo un’occasione di crescita professionale, ma anche un prezioso arricchimento umano. Ha avuto modo di apprezzare profondamente anche la città di Castelvetrano, i suoi professionisti e i suoi cittadini, con cui ha instaurato un rapporto di reciproca stima e rispetto. La “Associazione Avvocati Valle del Belice” e tutti i colleghi augurano al Dott. Giorgio Lo Verde un futuro professionale ricco di soddisfazioni e successi.