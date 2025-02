Folgore, nessuno appello oggi al Paolo Marino, un solo risultato: la vittoria

di: Redazione - del 2025-02-09

Oggi alle 15, pioggia permettendo, considerate le copiose precipitazioni che hanno interessato il territorio di Castelvetrano nelle ultime ore, i rossoneri di Giovanni Iacono ospiteranno il Partinicaudace, fresco di cambio di allenatore. All'indomani della sconfitta interna contro il Castellammare, i neroverdi hanno raggiunto consensualmente l'accordo di rescissione con il tecnico Riccardo Abbenante. Al suo posto mister Mazzola.

Ancora fuori per infortunio il laterale sinistro Mannina ed il giovane attaccante Gulino, ai quali si è aggiunto il centrocampista Faraone mentre il difensore Baiata è stato squalificato per due giornate. Iacono, rispetto alla gara di San Vito recupera il centrocampista Spanò, Kamara stringerà i denti per essere in campo, lui che soffre di noie alle caviglie.

La Folgore è reduce da due sconfitte consecutive in trasferta ed in casa non vince dal 22 dicembre, pertanto gli uomini di Iacono sono chiamati alla riscossa contro un avversario che ha gli stessi punti in classifica. Arbitrerà l'incontro il sig. Pierpaolo Longo di Catania coadiuvato dagli assistenti Elisabetta Gianquinto di Marsala e Mattia Boris Rizzo di Agrigento.

Probabile formazione Folgore (5-3-2): Pizzolato; Tarantino, Bertoglio, Semeraro, Priola, Gomes; Kamara, Spanò, Tourè; Baldè, Subutan.