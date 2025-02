Addio a Giuseppe Giancontieri, fondatore della storica ditta di "spurgo" a Castelvetrano

di: Redazione - del 2025-02-09

Fondatore dell'azienda "storica" di spurgo a Castelvetrano nel 1982, Giuseppe Giancontieri, ci ha lasciati all'età di 86 anni. Uomo sempre pronto ad aiutare il prossimo, gentile ed educato con tutti, un uomo di pace, un grande uomo con un grande coraggio, battagliero fino alla fine, amava tantissimo il suo lavoro, lavorando giorno e notte ha realizzato tutti i suoi sogni e orgoglioso della vita vissuta se n'è andato per reincontrare Benedetta Fontana, la sua amata moglie che l'ha lasciato 5 mesi fa.

Il ricordo della nipote: "Era molto legato alla sua famiglia amava i suoi figli Lorenzo e Gina, ha vissuto la sua vita pensando a loro e non facendogli mai mancare nulla, lasciandogli il dono più importate il rispetto e l'educazione. Così come ai suoi quattro adorati nipoti: Francesco, Benedetta, Giuseppe e Maria che amava tanto Adorava anche sua nuora Laura e suo genero Giovanni, trattandoli come figli. I pilastri della nostra famiglia adesso sono in cielo. E ci guardano lassù".

I funerali saranno celebrati domani, lunedì 10 febbraio alle 15, presso la Chiesa dei Cappuccini.