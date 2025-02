Cimitero, circa venti salme aspettano una degna sepoltura, tempi incerti per l'estumulazione

di: Elio Indelicato - del 2025-02-10

Sono circa venti le salme che aspettano una degna sepoltura. Le bare da tempo sono nella chiesetta cimiteriale, molte delle quali aspettano l’intervento della Italgeco, del medico e del Comune per l’estumulazione del caro estinto dopo venti anni per dare posto ad altri familiari. La società che si aggiudicata i servizi attraverso il bando del Project Financing, di fatto ha iniziato a pieno regime a lavorare dallo scorso mese di gennaio, affiancata da alcuni impiegati comunali a partire dalla metà del mese di novembre. Intanto c’è molta indignazione tra i familiari dei defunti che da tempo chiedono il servizio di “spurgo" come viene chiamata anche l’estumulazione, trascorsi già i vent’anni, dal decesso del parente, ma ancora i tempi e le modalità d’impiego non sono noti.

Una giovane impiegata che ha l’ufficio della ditta a fianco la chiesetta risponde che la società si sta organizzando per procedere all’adempimento. Fino ad oggi sono stati gli impiegati del Cimitero a provvedere, ma adesso con l’esternalizzazione del servizio, affidato sotto la sindacatura Alfano, si va a rilento. Il sindaco Giovanni Lentini sa del problema: ”Attraverso il nostro funzionario abbiamo invitato la ditta già da qualche giorno a fornirci chiarimenti circa questo disservizio e aspettiamo a breve non solo delle risposte, ma anche che parte il servizio richiesto dai cittadini".

Fino allo scorso novembre, su richiesta del titolare della sepoltura, con l’autorizzazione del Sindaco alla presenza del medico dell’Asp, degli impiegati cimiteriali e della ditta che si occupava dei lavori, si impiegava al massimo una settimana per fare tutto. Adesso un silenzio imbarazzante, ma non da parte dei lettori dei social che denunciano la gravità del disservizio.

La Italgeco con sede a Capodrise in provincia di Caserta con 1.362.657 euro, dovrà anche provvedere, a sue spese anche all’ampliamento del cimitero, alla pulizia, alla tumulazione e estumulazione delle salme, alle pratiche amministrative, alla realizzazione di 560 loculi a fornetto, ad un forno crematoio, e ad un‘area celebrativa per animali di affezione di media e piccola taglia, già individuata lateralmente al nuovo cimitero. I loculi e gli altri servizi avranno costi aggiuntivi per il cittadino ,che per un posto in colombaia pagherà, pare, oltre 3 mila euro, mentre al Comune entrerà una royalties sulla vendita dei loculi. Pare che l’Amministrazione comunque pretenda risposte concrete sulla tempistica di quanto previsto nel contratto.