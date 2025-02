Il NOE partecipa al Carnevale di Castelvetrano: "Evento che unisce la comunità"

di: Comunicato Stampa - del 2025-02-12

Il Nucleo Operativo Emergenze (NOE) è lieto di annunciare la sua partecipazione al Carnevale di Castelvetrano, una manifestazione che, dopo anni di oblio, è stata riportata in vita grazie all’impegno e alla determinazione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Avv. Giovanni Lentini. Quest’anno, il Carnevale è stato un’occasione speciale per coinvolgere i cittadini e le numerose associazioni locali che hanno manifestato il loro entusiasmo e la voglia di collaborare alla riuscita di questo evento.

Il NOE, sempre attento alle esigenze della comunità, ha deciso di mettersi in gioco con un progetto ambizioso: la realizzazione di ben 4 carri allegorici, un’impresa che ha visto il coinvolgimento di tanti giovani volontari, animati da grande passione e spirito di collaborazione. I carri, pensati per strappare sorrisi e far sognare grandi e piccini, presenteranno i personaggi più amati dei cartoni animati, regalando momenti di allegria soprattutto ai più piccoli che potranno godere di uno spettacolo unico.

Il gruppo del NOE, con il suo presidente Giuseppe Rapallo, - come da nota sui social - "esprime un sentito ringraziamento a tutti i volontari, collaboratori e soprattutto agli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione di questi magnifici carri. Il loro sostegno è stato fondamentale per il successo dell’iniziativa, che porterà nelle strade di Castelvetrano una festa di colori, musica e divertimento".

"Con il Carnevale di Castelvetrano, dunque, si celebra - si legge nella nota - non solo la tradizione, ma anche la forza della comunità che, unita, ha saputo riportare in vita un evento tanto atteso. Il NOE, con il suo impegno, è orgoglioso di contribuire a rendere questo Carnevale un momento indimenticabile per tutti".