Dal trapanese a Sanremo, il piccolo “Mozart” stupisce tutta Italia al Festival

di: Redazione - del 2025-02-13

Nella seconda serata, Alessandro Gervasi, 6 anni, è stato ospite al Festival di Sanremo. Il piccolo è stato consacrato come un bimbo prodigio della musica. Già ribattezzato il "Mozart Siciliano", sta conquistando l'Italia, il giovane pianista, originario di Buseto Palizzolo, capace di riprodurre qualsiasi melodia, grazie alla sua straordinaria dote di orecchio assoluto.

Ieri sera il piccolo Gervasi è salito sul prestigioso palcoscenico del Festival di Sanremo come ospite per presentare al pubblico la sua straordinaria abilità. La sua carriera da pianista è iniziata in modo sorprendente durante il periodo pandemico. Alessandro aveva solo tre anni, e nei giorni di lockdown, costretto in casa, ha iniziato a suonare una pianola giocattolo, impressionando la sua famiglia, con la sua capacità di riconoscere e riprodurre note musicali senza alcuna difficoltà.

Il suo talento lo ha portato a vincere il Tour Music Fest di San Marino nel novembre del 2024, dove ha eseguito il celebre brano "Libertango" di Astor Piazzolla. La sua abilità nell'interpretare la musica, senza alcun riferimento esterno, è oggetto di studi scientifici, poiché l'orecchio assoluto è una capacità rara.

Il prodigio siciliano, sarà inoltre anche protagonista in "Champagne", un film tv di Rai Fiction, dedicato alla vita del cantante Peppino Di Capri, dove Alessandro Gervasi interpreterà l'artista da bambino.