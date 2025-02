Scontro Tre ruote-Fuoristrada, nessun ferito solo tanto spavento

di: Redazione - del 2025-02-11

Una mancata precedenza del Tre Ruote proveniente dalla via Giallonghi la causa di un tamponamento fra lo stesso veicolo ed un fuoristrada che invece transitava nella via Trapani e stava per immettersi nella via Giallonghi. Nello scontro il Tre Ruote si è appoggiato di fianco sul manto stradale.

Non è la prima volta che l'incrocio presenta dei pericoli e considerato l'enorme mole di traffico in questa arteria principale della città, bisognerebbe pensare realmente all'installazione di un impianto semaforico.

Per fortuna solo tanto spavento e nessun ferito nell'impatto odierno.