Incendio sul traghetto GNV a Palermo, azione legale anche per il riconoscimento dei danni morali

di: Redazione - del 2025-02-11

Sono trascorsi due anni dall’incendio che ha devastato il traghetto “La Superba” della compagnia GNV nel porto di Palermo. In questo lasso di tempo i clienti hanno già ottenuto il risarcimento dei danni patrimoniali. Adesso si sta agendo anche per il riconoscimento dei danni morali pertanto proseguono le azioni legali.

Il rogo, divampato la sera del 14 gennaio 2023 nel vano garage della nave, ha causato danni ingenti ai viaggiatori a bordo, tra cui presenti anche alcuni cittadini del territorio belicino. L’incendio fu domato soltanto dopo nove giorni, grazie all’intervento di una squadra specializzata proveniente da Genova. Per ottenere il risarcimento dei danni subìti a causa del sinistro, stimati in centinaia di migliaia di euro, un gruppo di oltre 70 passeggeri si è affidato alla difesa dell’Avv. Daniela Palminteri, avvocato di Menfi (foto in copertina), che ha avviato un procedimento davanti al Tribunale di Palermo.

Le conseguenze per i passeggeri coinvolti, infatti, erano state particolarmente gravi, a causa della perdita degli effetti personali e dei veicoli, alcuni divorati dalle fiamme e altri danneggiati dall’acqua riversata per domare il rogo. In molti hanno già ottenuto il ristoro per le perdite materiali, ma il riconoscimento dei danni morali – legati al trauma, allo stato di ansia e al pericolo corso – rimane ancora in sospeso: per questo, a gennaio, è stata intrapresa un’ulteriore azione legale, anche per evitare il rischio di prescrizione.

Oltre agli aspetti risarcitori, l’azione legale punta a far luce sulle responsabilità dell’accaduto e sulle eventuali carenze nei protocolli di sicurezza adottati. In attesa delle conclusioni dei procedimenti giudiziari, l’auspicio è che si faccia piena chiarezza sui punti ancora in sospeso, per garantire maggiore tutela per i passeggeri e scongiurare il ripetersi di episodi analoghi in futuro.