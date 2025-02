4x4 esce di strada sulla A29 nei pressi di Gallitello in direzione Palermo

di: Redazione - del 2025-02-12

Alle prime luci dell'alba, probabilmente a causa di un colpo di sonno un 4x4 Pick-up è finito contro le barriere della Autostrada A29 nei pressi dello svincolo di Gallitello, in direzione Palermo. Per fortuna solo tanto spavento per il conducente alla guida del fuoristrada. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale ed i Vigili del Fuoco. Traffico rallentato sul tratto interessato dal sinistro ma la tempestività degli agenti e dei vigili accorsi ha di fatto libero l'autostrada.