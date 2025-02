Tutto pronto per lo speciale San Valentino nella Chiesa di Santa Lucia, iniziativa nata dall'idea del compianto Don Meli

di: Elio Indelicato - del 2025-02-12

Un San Valentino speciale nella Chiesa di Santa Lucia a Castelvetrano dove l’amore che si celebra e soprattutto quello verso il prossimo e i bisognosi. E allora perché non riprendere, dopo sette anni quella che fu una bella idea di Don Meli. Un San Valentino con cena, preghiere e benedizione per una quarantina di coppie giunte anche dalla Provincia.

Da un anno la Chiesa, seguita dai piccoli frati e le piccole suore di Gesù e Maria ,ha ripreso con tanto entusiasmo le attività che erano state sospese a causa del Covid ed altre se ne aggiungeranno. Il parroco Frà Giuseppe ha dato il consenso ai giovani colibrì “2.0” di essere animatori di questa serata che vedrà momenti romantici come la canzone del cuore chiesta ad ogni coppia ma anche giochi, balli e un'ottima cena preparata dai tanti commercianti ai quali è stato chiesto un sostegno economico per organizzare la cena per una ottantina di persone.

Ad allestire i piatti con un pizzico di scenografici Frà Martino, al secolo Daniele Piccioli, che prima di entrare nella comunità dei “Piccoli frati e delle Piccole suore”, ha prestato servizio quale maggiordomo all’Ambasciata americana a Firenze e cuoco in diversi ristoranti rinomati della Toscana e Liguria.

Nel salone della chiesa anche in tavolo per i 12 bimbi, animato sempre dai giovani colibrì 2.0. Il parroco ha già espresso i suoi ringraziamenti e la benedizione a tutto coloro che hanno reso possibile la serata. Lo stesso Fra Giuseppe sull’iniziativa aggiunge: ”Seguiamo circa 170 famiglie con la Caritas. A molte di loro mancano i soldi anche per pagare le bollette della luce e non solo, ecco la valenza del “Progetto anti crisi”.

Rosy Costa che da sempre si batte per la comunità del quartiere Belvedere operando all’interno della Chiesa è emozionata: ”Sarà bellissimo rivedere il nostro salone in festa, sarà bello vedere tante persone innamorate e soprattutto i nostri meravigliosi colibrì che ancora una volta si spendono per la loro Chiesa e per opere di beneficenza. Ringrazio di cuore Frà Giuseppe il mio parroco per la fiducia che ogni volta ci da, consentendoci di organizzare degli eventi che per lui,giovane parroco nella nostra chiesa ,sono nuovi”. Non mancherà un pensiero per lo scomparso Don Meli, figura carismatica del quartiere e della Chiesa al quale è stato dedicato un murales che campeggia sui muri dello stabile della vicina Polizia municipale.