Mimma Gaglio di Gibellina riconfermata presidente provinciale Unicef

di: Mariano Pace - del 2025-02-13

Il Consiglio Direttivo Nazionale dell’UNICEF ha rinominato Domenica Gaglio, di Gibellina, Presidente del Comitato Provinciale per l’Unicef di Trapani, dopo parere unanime dei volontari a seguito all’assemblea provinciale tenutesi nei giorni scorsi e presieduta dal Presidente Regionale Vincenzo Lorefice. Domenica Gaglio, è al suo secondo mandato. Da 15 anni in Unicef con incarico prima di responsabile scuola e poi dal 2019 come Presidente provinciale Unicef. In tutto questi anni il Comitato provinciale per l’Unicef di Trapani ha intessuto relazioni con Enti del terzo settore, Musei, associazioni, club service, Amministrazioni locali e promosso l'educazione ai diritti nelle scuole di Trapani e provincia.

In provincia, inoltre, Unicef ha sviluppato progetti come "Lost in Education", selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, dove si è sperimentata una strategia di contrasto della povertà educativa, valorizzando e investendo sulle risorse di un luogo con la finalità di co-progettare comunità educanti. Si sono svolte attività, anche, con l'Obiettivo di avvicinare bambine e bambini allo studio delle materie STEM (scientifiche/tecnologiche) e ai temi della sostenibilità come quelle effettuate dal titolo "Il Cielo Brilla".

"Ringrazio tutti i volontari della Provincia di Trapani - ha esclamato Mimma Gaglio - per aver sostenuto la mia candidatura per questo secondo mandato e per essere sempre presenti e attivi nelle azioni in cui si adopera il nostro Comitato. Un ringraziamento va alla Presidente Unicef Italia, Carmela Pace ed a tutto il Direttivo nazionale dell’Unicef per la nomina che mi è stata riconfermata, nonché al nostro Presidente Regionale Vincenzo Lorefice con cui ho collaborato proficuamente e in sintonia in questi anni. Noi volontari della provincia, in questo momento, ci stiamo operando con un'iniziativa lanciata da qualche settimana "La lotteria Unicef", la cui finalità, oltre, alla raccolta fondi a sostegno dell'istruzione delle bambine e delle ragazze in Nigeria, sarà anche occasione per parlare, riflettere sulle diseguaglianze di genere e come essi costituiscono un forte ostacolo e limitano le opportunità di apprendimento per bambine e ragazze soprattutto in alcune parte del mondo".

Grazie all’aiuto dei donatori, l’UNICEF in Nigeria supporta l’istruzione delle bambine e delle ragazze nigeriane. Contribuisce alla distribuzione di kit didattici e crea partnership per lo sviluppo delle competenze digitali affinché anche le ragazze possano avere le stesse opportunità di crescita e sviluppo dei loro coetanei.

L’estrazione dei biglietti della Lotteria avverrà l’11 aprile 2025 alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Gibellina-Piazza XV gennaio 1968. I biglietti vincenti saranno estratti da un gruppo di bambini e bambine e contestualmente si assisterà ad alcune performance artistiche realizzate da artisti e studenti. È possibile acquistare i biglietti al costo di euro 2,50 presso le aziende donatrici o scrivere a [email protected] .

Per prendere visione dell’elenco completo dei premi messi, generosamente, a disposizione da alcune “aziende locali” visionare il sito web e o il profilo Facebook del Comitato provinciale per l’Unicef di Trapani. Tra le aziende donatrici di Castelvetrano ci sono: Elia elettrodomestici, Fratelli Clemente, Gioielleria Romano, Noto Gioielli, Thun shop, Keidea, Kisenè e Profumeria CMC.