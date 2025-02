Domani al Teatro Selinus il cortometraggio "Assunta" con Donatella Finocchiaro

del 2025-02-14

Verrà proiettato domani, sabato 15 febbraio alle ore 18,00 al Teatro Selinus di Castelvetrano il cortometraggio Assunta di Luana Rondinelli. Un evento proposto dal comune di Castelvetrano in collaborazione con l’associazione Palma Vitae. “Assunta”, il breve film scritto e diretto da Luana Rondinelli, ha raggiunto la top10 del festival sull’audiovisivo al femminile all’Afrodite Shorts di Roma, oltre ad aver vinto numerosi premi nei festival nazionali dei cortometraggi.

Un corto che, in dieci minuti, racchiude e mette al centro il delicato tema dell’affido familiare, ma anche la violenza domestica e la violenza scaturita da una vita spinta avanti dalla necessità di sostentamento. L’opera di Rondinelli è ispirata al racconto “Nientemai” di Alessandro Savona ed è stata prodotta da Accura Film.

Rondinelli, attrice, drammaturga e regista romana (ma cresciuta a Marsala), racconta il significato del corto: “Assunta è una prostituta che, una volta sottratto il figlioletto Mattia dalla furia efferata di un padre violento, sceglie di darlo in affido per consentirgli di avere quel che lei, momentaneamente, non gli può dare. Attraverso il punto di vista della protagonista viene indagato il delicatissimo legame tra mamma/figlio/famiglia affidataria, senza mai perdere di vista le priorità emotive del bambino. Lasciandoci trasportare dalla sua voce over, ci ritroviamo all’interno della sua realtà; nella quotidianità di un borgo di una Sicilia senza tempo.”

Girato tra Partanna e Castelvetrano, suggella l’amore e l’attenzione della regista per il nostro territorio a cui ha dato visibilità con questo lavoro a livello nazionale. Significative le tematiche sociali affrontate, sempre vivo nelle scritture della drammaturga e regista Luana Rondinelli il tema della violenza sulle donne a cui si aggiunge in questo lavoro il delicato tema dell’affido familiare.

Saranno presenti alla serata la regista Luana Rondinelli e in video l’attrice pluripremiata Donatella Finocchiaro (nella foto in copertina). Saranno presenti, inoltre, le associazioni Palma Vitae per una riflessione sul tema della violenza di genere e l‘Afap per il tema dell’affido, la produttrice Michela Culmona, lo scrittore Alessandro Savona, il musicista Gregorio Caimi, l’artista Giusy Ferrara che con il suo marchio GiuFè ha sostenuto il progetto.

Alla fine dell’incontro ci sarà un momento artistico a cura dello Studio Danza Matrix di Giusy Pulizzi. L’entrata sarà libera fino ad esaurimento dei posti.