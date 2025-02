Partanna, arrestato con 60gr. di droga, rimesso in libertà dopo udienza di convalida presso il Tribunale di Sciacca

di: Elio Indelicato - del 2025-02-15

Arrestato per spaccio lo scorso 11 febbraio e già rimesso in libertà con il solo obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria G.M., ventottenne di Partanna, trovato in possesso di sessanta grammi di hashish e marijuana. Il giovane, difeso dall’avvocato Gianni Caracci, verso le ore 17, di tale data, i Carabinieri di Partanna, nell'ambito di un servizio di prevenzione e repressione del traffico di

stupefacenti, fermavano una autovettura Volkswagen, nei pressi di una nota farmacia, condotta da una donna e con a bordo G.M. il quale alla vista dei Militari scendeva dalla macchina e si dava alla fuga portando con sé uno zaino.

Veniva quindi immobilizzato e nel frattempo anche la donna alla guida dell'autovettura scendeva dalla macchina cercando di recuperare lo zainetto. A seguito di perquisizione, all'interno dello zaino venivano rinvenute due buste di cellophane contenenti complessivamente 60 grammi di stupefacenti ed un bilancino di precisione. Estesa la perquisizione ad un'abitazione balneare di Triscina in uso a G.M. venivano rinvenuti oltre 10 mila euro in contanti ed il ventottenne veniva quindi arrestato e posto agli arresti domiciliari.

Tenutasi ieri l'udienza presso il Tribunale di Sciacca, il GIP ha convalidato l'arresto di G.M. ma ha ritenuto sufficiente la misura dell'obbligo di presentazione trisettimanale ai Carabinieri di Partanna, ordinando l'immediata liberazione dell'arrestato. La donna originaria di Castelvetrano una 24enne compagna del ragazzo, sarebbe stata solo denunciata a piede libero per probabile concorso nelle detenzione di stupefacente.