Il lettore scrive: "Tombino pericoloso in viale Roma, per fortuna solo una slogatura rimediata"

di: Redazione - del 2025-02-15

Riceviamo e pubblichiamo la nota di una nostra lettrice che segnala la presenza di un pericolo in viale Roma, dovuto ad un tombino che da come ci evidenzia non è alla stessa altezza del manto stradale.

"Volevo segnalare la pericolosità di un tombino sito in viale Roma proprio all'altezza del palazzo Aurora vicino il supermercato Centesimo. Il tombino non è alla stessa altezza del manto stradale quindi si rischia di inciampare proprio come è successo alla mia amica qualche giorno fa.

Uscendo dal palazzo non se n'è accorta. Fortunatamente nessuna rottura ma solo una brutta slogatura che la costringe a stare a riposo. Speriamo che qualcuno si adoperi per sistemare ed evitare altri danni a persone in futuro".