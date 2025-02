Sconto auto-furgone in via Caracci, feriti trasportati al Pronto Soccorso

di: Redazione - del 2025-02-13

Ennesimo incidente stradale avvenuto in via Caracci a Castelvetrano, nei pressi dell'incrocio con la via Toti. Stamattina un furgone Dobló ed una Fiat Panda sono entrati in collisione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e due ambulanze del 118. I conducenti, un medico alla guida della vettura, G.D.P, ed il titolare di un Chiosco della frutta, P.D.M alla guida del furgone, sono stati soccorsi dai sanitari intervenuti e trasportati presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano.

Nell'arteria molto trafficata non è la prima volta che avvengono incidentI pertanto molti chiedono l'installazione di un impianto semaforico anche se non c'è molta distanza da quello montato nell'incrocio fra la vie XX settembre, Mazara e Delia.