di: Redazione - del 2025-02-13

A poche ore dall'incidente che si è verificato stamattina in via Caracci, un altro tamponamento si è verificato sulla stessa strada a distanza di qualche metro dall'incrocio di questa mattina. Due autovetture si sono impattate nei pressi dell'incrocio fra la via Caracci e la via Paolo VI. Per fortuna solo danni materiali alle vetture, una Citroen C3 ed una Fiat Punto.