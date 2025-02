“Minorenni sempre più ostaggio degli smartphone. Perché non vietarli fino ad una certa età?”. Lettera aperta alla Redazione

di: Redazione - del 2025-02-14

(ph. adobe stock)

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta inviata alla redazione da parte di un nostro lettore Francesco Accardo il quale ha concentrato la sua attenzione e ha fatto delle interessanti considerazioni su un fenomeno in costante espansione ovvero quello dell’utilizzo sfrenato degli smartphone da parte dei giovanissimi che vengono sempre più attratti da giochi che ne catalizzano totalmente l’attenzione finendo in certi casi anche per incidere sul loro stato d’animo creando non di rado anche sentimenti di rabbia come descritto dagli esperti di settore non in pochi casi.

E' proprio di giorni fa la notizia dell'emendamento passato in Regione che attende l'ok da Roma, ve ne avevamo parlato una paio di settimane fa in questo articolo sul possibile divieto dei cellulari ai bambini .

Di seguito il testo della lettera alla Redazione del nostro lettore Francesco Accardo:

"In un mondo in cui tutti sono sempre più connessi, la mia considerazione e la mia attenzione la rivolgo ai minorenni. Continuo a vedere generazioni di piccolissimi ma anche più grandi sempre più travolti dall'utilizzo del cellulare. Trascorrono pomeriggi interi con il cellulare in mano con il loro sguardo totalmente travolto e la loro attenzione dedica dedicata unicamente al dispositivo ed ai giochi all'interno contenuti.

Qualche giorno fa vedevo un ragazzino per ore totalmente travolto dall’utilizzo del cellulare come se lui fosse in un altro mondo in un’altra dimensione. Ritengo che tutto questo abbia un impatto necessariamente sullo sviluppo di questi ragazzi, non soltanto a livello cognitivo ma anche conseguenze sulla vista e sulla capacità di relazionarsi all’interno della società. Mi chiedo come mai psicologi, psichiatri, sociologi non facciano delle iniziative forti per far comprendere alla politica l’importanza di prevedere delle regolamentazioni e perché no anche un divieto di utilizzo del cellulare fino ad una certa età che potrebbe essere quella dei 14/15 anni.

Ritengo doveroso interrogarsi sui benefici che può avere per un minorenne per un ragazzino di 10 anni l’utilizzo continuo del cellulare. I genitori noto che con difficoltà provano a contrastare questo fenomeno ma poi magari in confronto con altri genitori che sono più di larga mano nella concessione del cellulare minori finiscono per soccombere e concedere l’utilizzo del cellulare anche contro la propria volontà.

Penso che questo sia uno dei più forti interrogativi che la società moderna si dovrebbe porre in anticipo o forse siamo già in ritardo per regolamentare questo fenomeno sempre più in costante crescita. Ebbene che i minori tornino a giocare ed a godere di spazi all’aperto, di dedicarsi allo sport, dedicarsi all’interazione tra gli stessi giovanissimi. Vi mando questa lettera per sensibilizzare l’opinione pubblica e perché no sperare di poter creare un dibattito che possa avere anche un seguito pur comprendendone le difficoltà e la complessità dell’argomento".