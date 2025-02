Castelvetrano, parte il servizio di video sorveglianza in città. Revisionate e funzionanti quelle in piazza Dante

di: Elio Indelicato - del 2025-02-14

Parte il servizio di video sorveglianza attraverso le telecamere del Comune di Castelvetrano. “Tolleranza zero”, per chi viene individuato anche successivamente attraverso le immagini a scaricare rifiuti. L’assessore alla Protezione Civile e alla Polizia Municipale Salvatore Ingrasciotta recependo le lamentate dei genitori, che portano i loro figli presso la scuola elementare di Piazza Dante ha già attivato un servizio di video sorveglianza h24 con il Comando dei Vigili Urbani. Nello spazio esterno alla scuola, è stato denunciato di tutto e di più: dalla presenza di siringhe ad extra comunitari che dormivano davanti al portone della scuola, a gente intenta a drogarsi sulle panchine nascoste dagli alberi per non parlare dell’abbandono dei rifiuti.

Anche la consigliera comunale di Forza Italia Gabriella Marchese tempo fa aveva presentato una interrogazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio, su sollecitazione e anche delle docenti, per il verificarsi di episodi di rissa, uso di alcol e finanche episodi di atti osceni in luogo pubblico, chiedendo nel contempo la presenza più costante dei Vigili Urbani nelle ore scolastiche e pomeridiane. Veniva chiesto nella suddetta interrogazione anche la rimozione delle panchine, quale deterrente per evitare il bivacco. Di oggi la notizia dell’entrata in funzione delle telecamere e per questa la stessa consigliera vuole dare merito all’assessore Ingrasciotta. Di fatto sono state revisionate le telecamere in funzione qualche anno fa.

Sono anche in arrivo altre telecamere che il Comune andrà a montare in attesa che arrivino al più presto le 26 grazie a fondi del Ministero degli Interni attraverso la Prefettura con scopi di controlli sul territorio per la sicurezza dei cittadini. Il servizio che è partito sarà coordinato del Comando della Polizia municipale che avrà, la possibilità anche di scoprire e sanzionare chi continua gettare immondizia ovunque. In altre zone del territorio e della città verranno puntate altre telecamere, anche, per combattere l’abbandono indiscriminato anche di rifiuti pericolosi, che prevede anche la denuncia penale e il sequestro del mezzo.

Non è la prima volta che l’Amministrazione deve fare interventi straordinari di bonifica di interi spazi grazie all’intervento puntuale della Sager. Ci sono delle zone già note a tutti come la via Errante Vecchia, la zona dietro l’ex Imam in via Campobello, la continuazione della Via Paceco, traverse della Via Partanna, per non parlare della strada vicina alla Locanda sulla provinciale per Triscina, dove c’era anche qualcuno che si era preso la briga di sistemare sulla strada mobili e suppellettili varie.

La situazione è migliorata all’interno comunque della città, grazie anche alla campagna di sensibilizzazione di alcune associazioni di ambientaliste, che hanno anche collocato scritte e piantine nei luoghi dove spesso gli incivili abbancavano i sacchetti di immondizia. Non si capisce infatti, come nonostante la raccolta differenziata vada bene e c’è un ottimo servizio di raccolta gratis degli ingombranti da parte della Sager, si continui anche grazie ad alcuni proprietari di piccoli mezzi, a creare delle discariche a cielo aperto.