Piccoli ladri in trasferta, arrestati due quindicenni per tentata rapina e furti commessi a Menfi

di: Redazione - del 2025-02-14

(ph. belicenews.it)

Due giovani quindicenni, palermitani, sono stati giudicati colpevoli per reati contro la persona ed il patrimonio. I due minori sono tra i destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni su richiesta della rispettiva procura, sarebbero tra gli autori di una tentata rapina e di furti commessi nei mesi scorsi a Menfi.

Ai due giovani quindicenni il Tribunale per i Minorenni contesta 5 tentati furti in concorso su autovettura, un furto consumato in concorso presso un esercizio commerciale ed una rapina tentata in concorso nel corso della quale la vittima è stata aggredita e picchiata ferocemente “in quanto aveva con sé solo pochi spiccioli” subendo la frattura delle ossa nasali.