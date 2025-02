Furti ai supermercati tratto in arresto 29enne mazarese

di: Comunicato Stampa - del 2025-02-14

I Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Marsala, nei confronti di un mazarese di 29 anni inerente a una serie di furti perpetrati, nel febbraio del 2024, ai danni di attività commerciali del mazarese. Infatti, le specifiche indagini sviluppate dai Carabinieri, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Marsala, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del 29enne che avrebbe consumato le attività delittuose bersagliando in un breve lasso di tempo alcuni supermercati della città.

Tratto in arresto e dopo gli atti di rito il 29enne è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari con braccialetto. È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di reato, pur gravemente, e che la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di non colpevolezza.