Partanna, 25enne rumeno trovato senza vita nella propria abitazione di via XX Settembre

di: Redazione - del 2025-02-14

E' stato ritrovato senza vita il corpo di un 25enne rumeno che viveva da anni a Partanna. Il giovane viveva in un'abitazione all'interno di un cortile in via XX Settembre a Partanna insieme alla madre.

Stamani il 25enne l'ha fatta finita impiccandosi, alla base dell'insano gesto delle sofferenze patite negli ultimi mesi. Pare che ne avesse annunciato la volontà ma nessuno credeva che realmente lo avesse fatto. Un bravo ragazzo come descritto dalle persone che lo conoscevano. Sul posto i Carabinieri della locale Compagnia.