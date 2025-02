Due coppie terminano la cena e lasciano il ristorante senza pagare. Il titolare: "Abbiamo le immagini ma spero ritorniate a pagare"

di: Redazione - del 2025-02-16

Due coppie di ragazzi dopo aver consumato la cenetta di San Valentino in un ristorante cinese di Palermo, sono andati via senza pagare il conto. Una dimenticanza? Una goliardia? Uno scherzo? Ad oggi il gestore del ristorante non ha ricevuto nulla limitandosi a pubblicare lo scontrino del conto e postando un messaggio.

"Vi aspettiamo al ristorante per pagare il conto, 4 persone (2 ragazzi, e 2 ragazze) con una bottiglia di acqua e un Charme bianco! Per il rispetto nei vostri confronti non pubblico le vostre immagini registrate dalle telecamere, ma spero che voi nel rispetto di tutti i lavoratori, ritorniate presto a pagare".