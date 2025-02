Folgore, i rossoneri non demeritano al Gurrera, due rigori la condannano

di: Redazione - del 2025-02-16

Una Folgore che a viso aperto si è giocata la gara di oggi al Gurrera contro lo Sciacca non è riuscita a portare un risultato positivo a casa complice anche la sfortuna per due legni impattati nel primo tempo, con Ala che ha colpito la traversa e con Subutan che alla fine della prima frazione ha colpito il palo.

I saccensi sono andati in vantaggio con Cipolla che ha trasformato un penalty fischiato dall'arbitro lariano Pina per un fallo di Pizzolato su Gueye. Erbini per i saccensi ha avuto l'occasionissima per raddoppiare ma ha sprecato. Ripresa sempre molto combattuta fra le due compagini ed allo scadere, il secondo rigore della giornata concesso dal fischietto lariano con Erbini che sigla il definitivo 2-0.