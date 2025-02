Unitre, interessante incontro sulla storica ferroviaria Castelvetrano-Porto Empedocle

di: Comunicato Stampa - del 2025-02-17

Sabato 15 febbraio 2025, alle 17,30 nella sede dell’UNITRE in via Saporito, si è tenuto un incontro sulla storia della ferrovia Castelvetrano - Porto Empedocle ed in generale delle ferrovie storiche siciliane dal titolo: "Le ferrovie a scartamento ridotto della Sicilia - Linea Castelvetrano Porto Empedocle – La storia". L'incontro, programmato nell'ambito delle attività dell'Anno Sociale in corso, si è svolto in una sala gremita di soci ed ospiti, curiosi ed attenti ad apprendere quello che potrebbe ritornare ancora ad essere uno strumento, oltre che di comunicazione e, di importante propaganda turistica del nostro territorio.

Hanno introdotto il Presidente della locale sede dell’UNITRE, Giuseppe Ancona ed il Presidente dell’Associazione “Sicilia in treno” Giuseppe Guaiana. Hanno relazionato: Antonio Giglio, Fabio Settimo Marineo, Andrea Bernasconi, tutti attenti studiosi della storia delle Ferrovie Siciliane. Ha chiuso l’incontro Irene Bonanno con un suo racconto in ricordo della linea ferrata di Castelvetrano - Marinella. I lavori si sono conclusi, come sempre, con una degustazione dei prodotti stagionali della nostra pasticceria.