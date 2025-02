"Rimuovete i simboli fascisti nei lampioni al Teatro Selinus", lettera aperta al Sindaco di un cittadino

di: Redazione - del 2025-02-19

In foto: Il teatro Selinus (ph. wikipedia)

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del nostro lettore Maurizio Balsamo, che pone l'attenzione sui simboli fascisti ben visibili posti sui lampioni posizionati nello spazio antistante il Teatro Selinus

"Egregio Sindaco, Le scrivo da cittadino dell' Italia democratica e repubblicana fondata sulla Costituzione, indignato nel constatare nella nostra cittá l'ostentazione di simboli del regime cui l'Italia fu sottomessa nel triste ventennio. Mi riferisco, in particolare, ai ben sei fasci littori avvitati attorno ai lampioni posti nello spazio antistante il teatro Selinus.

Essendo, per l'appunto, avvitati potrebbero essere facilmente rimossi ed eventualmente sostituiti con lo stemma civico. "Il fascismo non è un'idea, è un crimine", non è il caso che ricordi proprio a Lei l'affermazione del nostro amato Presidente Sandro Pertini, come Lei socialista (a meno che non abbia rinnegato i suoi trascorsi). Quei fasci sono perciò l'emblema della vergogna. Anche se altri, prima di Lei, avrebbero potuto e dovuto giá intervenire, provveda Lei a farli rimuovere, non potrá che farle onore".