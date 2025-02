Il lettore scrive: "Grossi topi nei pressi della scuola Elementare di via Scinà"

di: Redazione - del 2025-02-19

Riceviamo e pubblichiamo, attraverso immagini, la presenza di topi nelle vicinanze della Scuola Elementare di via Scinà.

"Vorrei segnalarvi la presenza di topi, grossi come conigli, che gironzolano tranquillamente in piazzale Risorgimento, a due passi dalla scuola Elementare di via Sciná. Se l'amministrazione comunale, tramite gli addetti preposti, facesse una bella derattizzazione ogni tanto, sarebbe cosa gradita".