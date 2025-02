Pestaggio disabile, condannato a 10 anni di reclusione il responsabile

di: Comunicato Stampa - del 2025-02-19

Si è conclusa presso il tribunale - Sezione Penale - di Marsala l'udienza che ha portato all'emissione della condanna di primo grado, alla pena di anni dieci di reclusione ed euro 5 mila di multa, nei confronti di Vincenzo Pietro Li Vigni (attualmente sottoposto alla misura cautelare in carcere eseguita in data 17 giugno 2023), rilenuto responsabile, in concorso con altro soggetto minorenne nei cui confronti si è proceduto separatamente, del violento pestaggio del 15 giugno 2023 ai danni di una persona intenta all'acquisto di un pacco di sigarette presso un distributore automatico della località marsalese di Strasatti.

All'epoca dei fatti il condannato in primo grado, aveva aggredito con numerosi calci e pugni all'altezza del volto la vittima, scambiata per un presunto molestatore della sorella. Tre i reati per cui e intervenuta condanna: lesioni personali gravi ex art: 583 -p. con l'aggravante della minorata difesa della vittima (qualificando il Tribunale l'ipotesi di tentato omicidio avanzata dalla Procura della Repubblica), rapina aggravata impropria ex art. 628 co. e3 p. (per avere sottratto le chiavi dell'auto alla vittima) con le aggravanti delle più persone riunite, della crudelta e della minorata difesa ed evasione dagli arresti domiciliari commessa alfine di eseguire il delitto di rapina (all'epoca, infatti, l'odierno condannato era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con l'accusa di avere esploso alcuni colpi d'arma da fuoco).

A meno di venti mesi dai gravi fatti occorsi è stata emessa, dopo una complessa istruttoria dibattimentale, la sentenza di primo grado le cui motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.