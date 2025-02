Donna morta dopo lesioni subite, carabinieri arrestano il figlio 51enne

di: Comunicato Stampa - del 2025-02-19

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala ha emesso un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 51enne marsalese per il reato di omicidio preterintenzionale, ai sensi degli articoli 584 e 585 C.P., commesso ai danni della madre convivente. L’odierno provvedimento, eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Marsala, scaturisce dalle risultanze delle indagini svolte dai militari dell’Arma e coordinate dalla Procura di Marsala, in ragione del decesso della donna, ricoverata da circa tre giorni presso l’ospedale Paolo Borsellino di Marsala per un asserito avvelenamento da farmaci.

La ricostruzione dei fatti ha permesso di comprendere che la donna sarebbe morta quale conseguenza delle gravi lesioni riportate a seguito delle percosse subite dal figlio nei giorni antecedenti dal ricovero. L’odierno provvedimento, terminato con la traduzione del 51enne presso il carcere di Trapani, sarà oggetto di convalida dal GIP del Tribunale di Marsala nei prossimi giorni.

Le indagini preliminari sono in corso. È obbligo rilevare che l’odierni indagato è, allo stato, solamente indiziato di reato, pur gravemente, e che la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di non colpevolezza.