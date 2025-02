Il lettore scrive: "A Triscina perdita idrica in viale Mediterraneo"

di: Redazione - del 2025-02-17

Riceviamo e pubblichiamo la nota di un nostro lettore riguardante una perdita idrica a Triscina in via del mediterraneo, ed in particolare tra le strade 99 e 101.

"Due punti di perdita acqua dal sedime stradale verosimilmente riconducibili alla conduttura idrica comunale. Una, lato sud, all'altezza del civico n. 195 (farmacia stagionale), l'altra, lato nord, all'altezza della stradella privata recante il civico n. 250".