Occupazione abusiva, due coniugi assolti per particolare tenuità del fatto

di: Redazione - del 2025-02-17

Il Tribunale di Sciacca, assolve due coniugi residenti a Menfi dal reato di occupazione abusiva di un appartamento di proprieta' dell'I.A.C.P., riconoscendo, la non punibilita' per particolare tenuita' del fatto. Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Sciacca i coniugi, assistiti dall'Avvocato Giuseppe Buscemi, in concorso tra loro, nel mese di dicembre 2023 invadevano arbitrariamente, al fine di occuparlo, un alloggio popolare dell' Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento ubicato a Menfi.



Tale illegittimità nell'occupazione sarebbe stata riscontrata dai controlli effettuati dai Carabinieri della locale Stazione di Menfi. I coniugi D.T e R.C. genitori di un minore, rischiavano una condanna alla reclusione oltre ad una sanzione pecuniaria. Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, il difensore ha sostenuto che la condotta contestata agli imputati fosse penalmente irrilevante e ha dunque chiesto e ottenuto per i propri assistiti l’assoluzione per particolare tenuità del fatto. La Pubblica Accusa aveva chiesto, la condanna per entrambi i coniugi con una pena finale di mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa.



Il reato, precisava il Legale nelle proprie difese, è stato commesso, ma sussistevano altresì i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, oltre all'evidente tenuità del danno. Inoltre, può certamente apprezzarsi, la scarsa intensità del dolo e l'assenza di abitualità del comportamento a fronte della incensuratezza dei coniugi, l'immobile così come risultava dagli atti era stato assegnato ad un'altra famiglia, ma non era stato mai abitato. In conclusione, il legale ha sostenuto che la condotta contestata agli imputati era penalmente irrilevante e ha dunque chiesto e ottenuto per i propri assistiti l’assoluzione.



Con Sentenza del 13 febbraio il Giudice ha dichiarato che i fatti contestati ai coniugi, sono non punibili ai sensi dell'art.131 bis.c.p. Precisa l' Avvocato Giuseppe Buscemi (nella foto in copertina) che la questione giuridica, "occupazione abusiva di un alloggio popolare", decisa con l'assoluzione per speciale tenuita' del fatto dal Tribunale di Sciacca, evidenzia l'importanza dell'articolo 131-bis c.p. come strumento di flessibilita' e di adattabilita' nel sistema penale. Tale normativa permette ai giudici di valutare ogni situazione nel suo specifico contesto, bilanciando la necessita' di punire il reato con un attenta valutazione delle circostanze individuali.