HPV, dal 4 all'8 marzo campagna di vaccinazione gratuita promossa dall'ASP Trapani

di: Comunicato Stampa - del 2025-02-18

Cinque giornate dedicate alla vaccinazione contro il papilloma virus (HPV) promosse dall'ASP di Trapani nel corso dell'iniziativa della campagna di prevenzione "HPV-DAYS" anno 2025 che si svolgeranno anche a Castelvetrano in piazza Martiri d'Ungheria dal 4 al 7 marzo 2025 dalle ore 8:30-13 e dalle 15:00 alle 17:00.

Vaccinazione offerta gratuitamente e senza prescrizione medica alle seguenti categorie:

Femmine dagli 11 anni compiuti ai 45 anni;

Maschi dagli 11 anni compiuti ai 26 anni;

Partner di donne positive al Papilloma-virus di qualsiasi sesso (presentanto certificazione di positività)

Sabato 8 marzo 2025 dalle 9:30 alle 13 a Castelvetrano presso il Convento dei Minimi in piazza San Jose Maria Escrivà un evento di sensibilizzazione e promozione della vaccinazione HPV, durante il quale sarà possibile, per le categorie sopra indicate, richiedere la somministrazione del vaccino HPV.