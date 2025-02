Subisce un furto nella propria abitazione ma viene denunciata dalla Polizia

di: Redazione - del 2025-02-21

Se non è un paradosso poco ci manca, una pensionata saccense subisce il furto perpetrato all'interno della sua abitazione e finisce per essere denunciata. L'episodio è avvenuto a Sciacca, i ladri hanno portato via dall'abitazione due fucili intestati al marito della donna, deceduto qualche settimana fa.

La pensionata non aveva comunicato alle autorità di ordine pubblico il decesso del consorte e pertanto il trasferimento in custodia delle armi non è stato avviato. I poliziotti, chiamati per il furto delle armi, di oggetti preziosi e di qualche centinaio di euro, giunti sul posto per le indagini gli agenti hanno scoperto della mancata comunicazione ed hanno fatto scattare la denuncia.