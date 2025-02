Studio Dentistico Sparacia ricerca figura di Assistente alla Poltrona. Ecco requisiti e come candidarsi

di: Publiredazionale - del 2025-02-21

Lo Studio Dentistico Sparacia, realtà odontoiatrica d'eccellenza sita a Castelvetrano, ricerca figura ASO. È richiesta la Certificazione ASO come requisito d’accesso per la selezione.

Il candidato verrà introdotto in un percorso di formazione in sinergia con gli altri membri dello staff. In assenza di certificazione ASO le candidature non saranno valutate. Le candidature dovranno tassativamente avvenire mediante l’invio di curriculum vitae in formato europeo all'indirizzo [email protected]

I dati personali saranno gestiti ai sensi dell’art.13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR). Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.