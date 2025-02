Immobili in vendita, Lentini: "Area 14, nessun interesse a mantenere un'immobile in affitto per 7 mila euro all'anno"

di: Redazione - del 2025-02-25

Area 14 e l'Arena di Triscina è interesse del Comune metterli in vendita in bandi che saranno formalizzati a breve. Questo è quanto stato riferito ai nostri microfoni dal Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini. La decisione dopo l'approvazione del Documento di Programmazione finanziaria 2025-2027, deliberato dalla giunta ed approvato nell'ultima seduta del massimo consesso civico avvenuto nella serata di ieri a Palazzo Pignatelli. Un fatto "storico" così come definito dal primo cittadino Lentini che dà la possibilità all'attuale macchina amministrativa di poter operare in una situazione di efficienza garantita principalmente dalle risorse che dovrebbero entrare nelle casse comunali.

Area 14 è un immobile che da tempo fa tanto discutere, inaugurato il 6 marzo del 2014. La struttura era nata per diventare un punto di intrattenimento, un polo d'attrazione turistico-culturale, così allora dichiararono i gestori, per tutta la Sicilia Occidentale. "Il buon cibo e vivere siciliano" era il motto ma poi pian piano negli anni la destinazione gastronomica non è stata di facile attuazione e sono state implementate a latere diverse attività di intrattenimento. Si sono susseguite diverse gestioni e attività inserite nei metri quadrati della struttura ma ad oggi, nonostante non sia aperta alcuna attività rappresenta un bene di interesse economico tanto che il Comune vorrebbe fare cassa proprio con la vendita dell'immobile.

Lo stesso Sindaco ha dichiarato: "il Comune è proprietario del terreno che è costato 780 mila euro in termini di espropri, non può ricavare solo 7 mila euro all'anno di affitto e pertanto verrà inserito fra i beni in vendita. Il Comune ha ceduto il terreno in affitto a privati, tutto ciò è durato per tantissimi anni. Il Comune non ha più nessun interesse a mantenere un bene che da una rendita di 7 mila euro all'anno, 600 euro al mese è fuori logica rispetto all'investimento che ha fatto la pubblica amministrazione".