Partanna, rigettata la proposta di sorveglianza speciale nei confronti di un 44enne

Era tornata da tempo la serenità tra la coppia, ma per la giustizia l’uomo era sempre a rischio recidiva e rischiava un anno di sorveglianza speciale e l’obbligo di dimora. Per frenare la presunta pericolositá di un quarantaquattrenne di Partanna, la Procura di Sciacca aveva chiesto al Tribunale di Trapani - Sezione Misure di Prevenzione che gli venisse applicata la sorveglianza speciale. Nei giorni scorsi però il Tribunale ha respinto la proposta, ritenendo carente il necessario requisito dell'esistenza di una pericolosità attuale.

La proposta della Procura, risalente ad alcuni anni fa, si basava soprattutto su una serie di denunce presentate dalla moglie, da cui avevano avuto origine, a partire dal 2020, ben quattro procedimenti penali presso il Tribunale di Sciacca per presunti maltrattamenti in famiglia, sfociati anche in un provvedimento di ammonimento del Questore.

Nel corso del processo di Trapani, tuttavia, al Tribunale è stato dimostrato che in tutti quei processi il quarantaquattrenne di Partanna, difeso dall’avvocato Gianni Caracci è stato sempre assolto poiché le dichiarazioni della moglie erano state ritenute altalenanti ed imprecise, rendendo del tutto discutibile la sua credibilità. Di fatto la donna con i suoi ripensamenti e il ritiro delle querele avrebbe convinto il Tribunale di Sorveglianza che il compagno non era poi così “cattivo” come si voleva dimostrare, stante anche che i processi contro l’uomo si erano spesso conclusi anche o con l’archiviazione, non luogo a procedere o proscioglimento.

Sicuramente il fatto che marito e moglie si siano rivolti al Consultorio familiare per essere aiutati a capirsi meglio è stato un fatto molto importante e dovrebbe anche servire per convincere le coppie di non avere nessun problema a chiedere aiuto anche ai servizi sociali. Adesso il rigetto della proposta di sorveglianza speciale dovrebbe servire definitivamente a rasserenare gli animi dei due coniugi che pare comunque abbiano nel frattempo chiarito le loro incomprensioni riprendendo una convivenza pacifica e tranquilla.