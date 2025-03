Castelvetrano, un uomo urina in un negozio sui prodotti. La rabbia dei proprietari: “Il bagno c’era. Incivile!”

del 2025-03-08

Urina all’interno di un grosso esercizio commerciale nella zona industriale di Castelvetrano tra i prodotti in vendita e i gestori lo accusano e scrivono: “mancanza di rispetto verso il pubblico. Questa è gente incivile. Abbiamo fornito un bagno ai clienti, perché hai avuto un comportamento così vergognoso?” È successo oggi a Castelvetrano e nel video si vede un signore intento a esperire il proprio bisogno fisiologico come se fosse all’interno di un bagno pubblico. Unico dettaglio che però l’uomo, nonostante la presenza di un bagno pubblico, ha urinato sopra i prodotti in vendita.