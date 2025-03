Nomina Rubbino, interviene l'On. Stefano Pellegrino: "Rammarico per la scelta del Coordinatore Provinciale"

di: Comunicato Stampa - del 2025-03-16

Sulla recente "querelle" politica castelvetranese, è intervenuto l'On. Stefano Pellegrino, Presidente dei deputati regionali di Forza Italia all'Assemblea Regionale Siciliana, in merito alle polemiche scaturite dalla nomina dell'assessora Rubbino all'interno della giunta comunale di Castelvetrano e delle critiche che sono venute dalla consigliera Barbara Vivona, vice presidente del consiglio comunale e capogruppo di Forza Italia.

"Un rapporto leale e proficuo tra il Sindaco e le forze politiche che lo sostengono all'interno del Consiglio Comunale e nella comunità locale richiede necessariamente che, prima di procedere alla nomina di un nuovo assessore, vi sia un adeguato dialogo e confronto con queste stesse forze politiche, a partire da chi le rappresenta nel Consiglio Comunale e da chi rappresenta quel territorio ai diversi livelli istituzionali".

"Questo principio - prosegue Pellegrino - è ancora più importante e rappresenterebbe un segno di indispensabile bon-ton istituzionale proprio quando sono quei consiglieri comunali ad aver consentito l'elezione del Sindaco con il proprio risultato personale, e il cui ruolo e la cui opinione non possono essere ignorati in decisioni di tale rilevanza."

"Devo purtroppo constatare con rammarico come il coordinatore provinciale di Forza Italia non abbia ritenuto opportuno informare né raccordarsi preventivamente con i diversi livelli del partito. Questa modalità operativa non rispecchia lo spirito di coesione e condivisione che dovrebbe caratterizzare il nostro movimento politico."

"Ovviamente nessuno può pensare di poter fare scelte condizionanti, ma il dialogo e il confronto sono strumenti indispensabili affinché l'azione amministrativa risponda concretamente alle necessità dei cittadini, di cui i consiglieri comunali e le forze politiche sono legittimi rappresentanti. In caso contrario, si rischiano posizioni e scelte sicuramente dannose per la coalizione nel suo complesso", prosegue il Presidente del Gruppo parlamentare di Forza Italia all'ARS.

"Auspico vivamente che si possa giungere a scelte maggiormente condivise, che esprimano realmente la volontà e rappresentino la realtà di Forza Italia sul territorio. Solo attraverso un processo decisionale inclusivo e rispettoso dei ruoli istituzionali potremo garantire un'azione politica efficace e coerente con i valori del nostro partito", conclude Pellegrino.