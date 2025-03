"Lu Tianu di San Giuseppi", come la tradizione comanda. VIDEO della ricetta

di: Redazione - del 2025-03-19

(ph. GialloZafferano.it)

Oggi per tradizione di San Giuseppe un piatto tradizionale è la pasta a tiano o comunemente detta "Lu Tianu di San Giuseppe". La ricetta tipica prevede una certa preparazione di ingredienti che riportiamo sotto grazie a Giovanna Santoro per Giallozafferano.it.

"La pasta a tianu di San Giuseppe è una tipica preparazione della città di Castelvetrano, grosso centro agricolo in provincia di Trapani. Si tratta di una preparazione realizzata con ortaggi e verdure locali come lo sparaceddu, una verdura tipica del luogo, arricchita con sarde fresche di Selinunte e salsa di pomodoro. Questa pasta, che una volta si cuoceva nei tegami di terracotta, è tipica della festa di San Giuseppe, che si celebra il giorno 19 marzo di ogni anno".

Ingredienti

1 kg di Pasta Bucatini

1 kg di sarde fresche

1 mazzo di sparaceddu

1 Broccolo

500 g Finocchietto selvatico

1 Cipolla

50 g Pinoli

1 bottiglia di Passata di pomodoro

Q.B. Olio extra vergine di oliva

sale

pepe nero

PREPARAZIONE

"Per preparare la pasta a tianu di San Giuseppe occorre innanzitutto cominciare con le verdure. Tagliare il broccolo e tagliarlo a cimette, poi pulire per bene lo sparaceḍḍu e il finocchietto selvatico. Lessare le verdure in abbondante acqua salata, quindi scolarle e metterle da parte conservando l’acqua in cui sono state bollite. Versare l’olio extravergine di oliva in una casseruola, unire le verdure e soffriggere mescolando spesso. Pulire accuratamente le sarde fresche, privarle della lisca centrale, delle spine laterali, delle interiora, della testa e della coda e sciacquarle meticolosamente sotto l’acqua corrente. Poi tagliarle a pezzettini. Tritare la cipolla e soffriggerla nell’olio extravergine di oliva, aggiungere le sarde fresche e quelle sott’olio, i pinoli e la salsa di pomodoro. Rimestare tutti gli ingredienti e regolare di sale e pepe nero rigorosamente macinato al momento facendo cuocere il tutto per una ventina di minuti. Cuocere adesso la pasta nell’acqua di cottura delle verdure, scolarla al dente e condirla con la metà del condimento con le sarde. Oliare una pirofila e disporre uno strato di pasta sul fondo, condire con la salsa e distribuire qualche cucchiaio di verdure. Continuare quindi a distribuire gli strati fino a esaurimento degli ingredienti. Infornare la pirofila a 190° in forno preriscaldato per una ventina di minuti, quindi estrarre la teglia dal forno, far raffreddare per qualche minuto e servire infine la pasta a tianu di San Giuseppe in tavola per la consumazione. Buon Appetito. Auguri di Buon Onomastico a tutti i Giuseppe/Giuseppina".