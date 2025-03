Educational tour con il cibo della Valle del Belice, i sapori dell’Olio, del formaggio, della frutta tropicale e del vino

di: Comunicato Stampa - del 2025-03-17

Il tour educational mira a “far vivere” il comprensorio della Valle del Belice e dei suoi prodotti di eccellenza, ambasciatori di sostenibilità, di cultura e di territorio. Con la finalità di celebrare l’enogastronomia, la cultura dei luoghi, la bellezza dei paesaggi e lo stile di vita che è proprio della Dieta Mediterranea, all’interno della cornice di “Sicilia Regione gastronomica 2025”.

Il progetto CIVABE è finanziato dal GAL Valle del Belice (PSR SICILIA 2014-2020, sottomisura 19.2/16.4 ambito tematico Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali, Bando “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali” pubblicato il 20/04/2023 C.U.P F19G23000320006) all’Associazione Temporanea di Scopo Ci.Va.Be. che ha come capofila l’Azienda Agricola Futura di Nicola Clemenza insieme a Tenute Caracci, l'arte dei curatoli società cooperativa, Leonarda Tardi di Mazzara Calogero, l’Istituto per la promozione e valorizzazione della dieta mediterranea e l’associazione strada del vino Terre Sicane.

Una squadra che si pone come obiettivo la promozione e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali e sostenibili, collegandole alle tradizioni culinarie e storiche, per rafforzare la brand identity del “sistema Belice” rinforzando il legame con le eccellenze culturali e identitarie del territorio e proponendo ai turisti destinazioni esperienziali capaci di mettere in comunicazione l’attrazione turistica con la gastronomia di qualità, che persegue il rispetto della salute dell’ambiente, dell’uomo e della Comunità.

L’evento è inserito all’interno della cornice della Sicilia “European Region of Gastronomy 2025” che mira a promuovere una cultura di valorizzazione delle produzioni locali e del valore storico e sociale del patrimonio eno-gastronomico e culinario tipico nonché a facilitare l'integrazione tra le numerose risorse gastronomiche e agroalimentari e il sistema turistico.

CiVaBe rappresenta il Belice, una Fenice capace di rinascere dalle sue ceneri, proprio a pochi mesi dalla ricorrenza del terremoto, ma anche dalla nomina di Gibellina come Capitale italiana dell'Arte contemporanea 2026. Il tour mette insieme il cibo buono che fa crescere in salute, il comparto agroalimentare e la comunità che sa condividere strumenti e opportunità. Facendo sposare il gusto con la salute e lo sviluppo locale, seguendo la strategia farm to fork e il modello bottom-up. Alleanze strategiche capaci di generare empowerment di Comunità.

L’evento è infatti realizzato in partenariato con alcune importanti realtà associative tra cui: Associazione Nazionale cavalieri al merito della Repubblica Italiana, Tour Partanna Valle del Belice, Sapori in vigna, Sicilytobike, Biodistretto Terre degli Elimi, Ciboturista di Francesco Caravello, Associazione Sicilia-Catalunya APS. Il tour comincia il 22 marzo alle ore 10,00 con la visita alla Masseria Caseificio Interrante, contrada de cinquanta a Menfi, in provincia di Agrigento. Dove sarà possibile assistere alla filatura della Vastedda a cura di Calogero Interrante e degustare prodotti identitari come: la Vastedda della valle del Belice D.O.P, primo sale farciti con spezie, pecorino siciliano D. O. P; la zabbina. Si continua alle ore 15,00 con la visita all’Azienda Agricola Futura in contrada Latomie snc a Partanna, in provincia di Trapani. Infine, appuntamento presso la sede del GAL Valle del Belice via G. Garibaldi, n. 63 per un momento di riflessione e dialogo con le istituzioni e le imprese, presentato e coordinato dal Cav. Prof. Attilio Ludovico Vinci, dal titolo “Enogastronomia, turismo, sviluppo sostenibile”. I lavori prenderanno il via alle 16,30 con i saluti istituzionali: Francesco Livigni – Sindaco di Partanna Trapani, Salvatore Sutera - Presidente Gal Valle del Belice, Cav. Gen. Renato Giovannelli – Delegato nazionale ANCRI in Sicilia. Seguiranno gli interventi tematici: Nicola Clemenza - Azienda Agricola Futura, capofila ATS Ci.Va.Be.; Sandro Ippolito, Sicilytobike – la Sicilia su due ruote; Josephine Ingoglia - Tour Partanna Valle del Belice;; Filippo Salerno – Biodistretto Terre degli Elimi; Pietro Scalia - Consorzio di Tutela Vini Doc di Salaparuta; Danilo La Rocca – Sicilia Catalunya APS; Francesco Caravello – responsabile Ciboturista Francesca Cerami - Istituto Dieta Mediterranea; Alessandro La Grassa - Gal Valle del Belice.

Il tour continuerà il 23 marzo, alle ore 09.30 con la visita agli impianti di avocado e pistacchio, uliveto e vigna, delle tenute Caracci in contrada miracoli e ciafaglione a Partanna. Per poi concludersi con il tour della vigna dell’azienda Scalia Oliva in contrada Canna Masca a Salaparuta in provincia di Trapani, ospiti dell’evento “Sapori in vigna”, con gli abbinamenti enogastronomici ideati e realizzati dall’oste Giuseppe Avvocato con i vini del Consorzio di Tutela Doc di Salaparuta.