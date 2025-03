Zangaloro sbarca a Castelvetrano: nuova apertura per il "fast food" siciliano leader nella carne

di: Publiredazionale - del 2025-03-25

Il celebre fast food siciliano Zangaloro continua la sua espansione e annuncia con entusiasmo la nuova apertura a Castelvetrano. Questo nuovo store segna un ulteriore passo nella crescita del brand, che dal 2014 ha conquistato la Sicilia con i suoi panini gourmet e la qualità delle materie prime.

La famiglia Zangaloro, leader nella città di Palermo nel settore della carne dal 1958, porta avanti una tradizione di eccellenza che oggi è giunta alla quarta generazione con Angelo Zangaloro, CEO della Zanga s.r.l.. La passione per la carne e l’amore per la Sicilia hanno spinto l’azienda a sviluppare un format di ristorazione che combina tradizione e innovazione, raggiungendo oggi ben 17 store tra cui Catania, Agrigento, Caltanissetta e Carini.

Il nuovo punto vendita di Castelvetrano si distingue per un restyling moderno, in linea con la nuova immagine del brand, offrendo un’esperienza ancora più coinvolgente per tutti gli amanti della carne. Tra i panini più amati, non mancheranno i celebri Fofoburger, CocoBurger e NanoBurger, ma il menu riserverà anche nuove sorprese dedicate ai più piccoli.

Il progetto del nuovo store è stato firmato dallo studio didea, realtà palermitana specializzata in architettura e interior design, da anni impegnata nella definizione di spazi contemporanei per l’ospitalità e la ristorazione. “Siamo felici di portare Zangaloro a Castelvetrano e di continuare a diffondere la nostra passione per la carne in tutta la Sicilia. Questa nuova apertura è solo un altro passo del nostro progetto di crescita: vogliamo essere sempre più presenti sull’isola e offrire ai nostri clienti un’esperienza autentica e di qualità”, ha dichiarato Angelo Zangaloro.

“Sono particolarmente felice che il nuovo format di Zangaloro riparta proprio da Castelvetrano, città alla quale sono personalmente legato – ha dichiarato l’architetto Nicola Andò, co-fondatore dello studio didea –. Il locale è stato pensato per accogliere famiglie e giovani in un ambiente caldo, minimale e contemporaneo, dove il design lascia spazio all’esperienza conviviale. Abbiamo scelto cromie essenziali e soluzioni funzionali per restituire un luogo che fosse riconoscibile, ma allo stesso tempo accogliente, rilassato e adatto a ogni momento della giornata”.

Con questa nuova apertura, Zangaloro conferma il suo impegno a valorizzare la tradizione culinaria siciliana attraverso uno sviluppo sempre più capillare sul territorio. E non finisce qui: presto arriveranno nuove aperture in altre città dell’isola!

Per ulteriori informazioni:

www.zangaloro.it

www.studiodidea.it

Nota della Redazione sull'apertura del nuovo punto di Castelvetrano: "Al momento, il nuovo store di Castelvetrano – così come altri in fase di completamento – è in attesa del termine dei lavori di allaccio da parte di Enel. Purtroppo, per cause totalmente indipendenti dalla volontà del rinomato fast food siciliano, i tempi si stanno prolungando più del previsto e, ad oggi, non è ancora possibile definire con certezza una data ufficiale di apertura".

Zangaloro – Tradizione, qualità e passione dal 1958

