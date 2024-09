Scossa di terremoto a largo delle Egadi, sisma avvertito a Trapani ed in provincia

di: Redazione - del 2024-09-21

Una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) intorno alle 5 di notte a largo delle Isole Egadi. La scossa sismica è stata avvertita dagli abitanti di Trapani. Non si sono registrati danni a cose ed a persone. Scossa avvertita anche a Marsala come confermano diversi cittadini sui social. Alcuni dei quali raccontano di attimi paura con la terra che ha tremato per qualche "interminabile" secondo.