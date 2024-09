"Con un supporto informatico si può migliorare la tematica sulle sanzioni". Il suggerimento del Dott. Stelio Manuele

di: Stelio Manuele - del 2024-09-20

Il suggerimento del dott. Stelio Manuele alla nuova Amministrazione Comunale capeggiata dal Sindaco Avv. Giovanni Lentini affinchè venga snellita, diventando più funzionale, la burocrazia in tema di contestazioni al pagamento. A tal proposito, il dott. Stelio Manuele racconta l'episodio avvenuto proprio pochi giorni fa.

"Nei giorni scorsi ho ricevuto una raccomandata a.r. dal Comando Polizia Municipale che mi ha contestato il mancato pagamento di una sanzione al C.d. S notificatami nel lontano 23/10/2019 , con la intimazione il pagamento entro 15 giorni di una somma, ovviamente triplicata, oltre spese. a pena di emanazione di ruolo esecutivo. L'intimazione, a pena di emanazione di un ruolo esecutivo, mi e' stata notificata quasi alla scadenza dei cinque anni previsti per la prescrizione.

Ora, pur avendo certezza di non aver omesso il pagamento, l'intimazione così tardiva mi ha fatto provare una certa stizza ed irritazione nei confronti del Comune, temendo, dopo 5 anni, di non essere in grado di trovare la prova di aver assolto al pagamento del mio debito. Infatti ho paventato di dover subire un danno ingiusto, atteso che, dopo aver regolarmente pagato la sanzione, avrei dovuto pagare nuovamente a stessa ma triplicata oltre spese.

Per fortuna sono riuscito a trovare il bollettino postale del pagamento in data 23 ottobre 2019. Confortato dalla ricevuta di pagamento ho telefonato ai vigili urbani per chiedere lumi in ordine al mio comportamento per ottenere il riconoscimento della infondata intimazione emanata dal Comune e spiegazioni sulla causa della criticità dell' operato dei vigili urbani che reca, peraltro, imbarazzo e noie per i cittadini sanzionati e per gli stessi impiegati comunali che elaborano atti e procedure inutili.

Il vigile con cui ho parlato è stato molto cortese, si è scusato per l'errore ed ha riferito che il rapporto con le poste è ancora cartaceo e spesso le poste non segnalano pagamenti ricevuti, per cui il personale del Comune emette intimazioni che sono poi costretti a ritirare. Lo stesso vigile mi ha riferito che sarebbe necessaria la dotazione, che il Comando non riesce ad ottenere, di un supporto informatico per la canalizzazione digitale abilitata con le Poste, in modo tale che in tempo reale i vigili possano conoscere con certezza i pagamenti effettuati dai trasgressori sanzionati.

La esternazione propositiva dei vigili, formulata al fine di poter dare ai cittadini una prestazione efficace,,efficiente ed economica di recupero di somme non pagate, mi sembra del tutto ragionevole, corretta e da sostenere per conseguire almeno quattro ottimi obiettivi, attraverso la sostituzione delle procedura cartacea in atto concretata nel rapporto con le poste:

a) - la conoscenza vera e certa, in tempo reale, dei sanzionati che non pagano le sanzioni per inviare la intimazione ( non dopo 5 anni );

b) - azzeramento dei ripetuti casi di intimazione ai cittadini sanzionati che, invece, hanno già pagato;

c) - eliminazione della attivazione manuale che genera spreco di ore ed ore di lavoro spesso inutile, nelle procedure di intimazione svolte dai vigili;

d) - risparmio finanziario per il Comune, che anticipa le spese postali delle raccomandate,

con le intimazioni che, poi, si rilevano infondate e da ritirare.

Caro Sindaco, da analfabeta informatico non conosco eventuali possibili impedimenti non superabili alla proposta di dotare il Comando vigili di un supporto informatico per il controllo funzionale e veridico dei pagamenti delle sanzioni.

Da castelvetranese lontano che ama la nostra Citta' e preferisce la proposta al posto della protesta, mi permetto di raccomandare alla Tua attenzione, un piccolo problema che si traduce una modesta criticità nell'azione amministrativa dell'Ente ed auspico che sia apprezzata ed accolta dalla nuova amministrazione la collaborazione propositiva oggetto della presente nota che nasce dagli stessi operatori del Comando ( che forse potrà recuperare qualche vigili per la presenza nel territorio".

Con i migliori saluti, Stelio Manuele.