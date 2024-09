Castelvetrano, per il servizio ASACOM anno 2024/2025, comune impegna la somma di oltre 600 mila euro

di: Redazione - del 2024-09-25

Assunzione impegno di spesa da parte del Comune di Castelvetrano per il servizio ASACOM relativo all'anno scolastico 2024/2025 per un importo superiore ai 600 mila euro. Da determinazione dirigenziale si evince l'assunzione dell'impegno di spesa gli Assistenti Specialistici all’Autonomia e alla Comunicazione per il corrente anno scolastico.

Come si evince dalla determinazione: "l'impegno della somma di euro 668.384,00, per assicurare il servizio ASACOM, per il solo anno scolastico 2024/2025, inconformità all’atto giuntale n. 165 del 12 agosto 2024 in forma di voucher mediante il sistema diaccreditamento degli enti iscritti all’albo comunale di cui alla deliberazione G.M.n.210/2021, alle condizioni economiche dicui all’art.9 del Patto di accreditamento sottoscritto daglienti accreditati".

La somma divisa a bilancio comunale in questo modo:

"Euro 270 mila al bilancio di previsione 2023/2025 in corrispondenza dell’esercizio finanziario 2024 e d euro 398.384 mila da imputare al bilancio di previsione 2023/2025 in corrispondenza dell’esercizio finanziario 2025".