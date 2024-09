(VIDEO) Branco di cinghiali nella circonvallazione di Triscina

di: Redazione - del 2024-09-23

Giungono diverse segnalazioni di avvistamento di cinghiali a Triscina. L'ultima segnalazione corredata da video fa vedere un branco di cinghiali nella zona della Circonvallazione in località Triscina. Tra lo stupore della gente, il gruppo di animali procedeva in velocità verso le campagne.

Una presenza massiccia di cinghiali non si era mai avvistata, sicuramente gli animali vivranno in una zona non molto distante dalla Circonvallazione.