Castelvetrano, lunedì 30 settembre in Consiglio "la pista ciclabile di via Cavallaro"

di: Redazione - del 2024-09-25

Convocato dal Presidente del Consiglio Comunale di Castelvetrano, Mimmo Celia una seduta del consesso civico lunedì 30 settembre, fra i punti all'ordine del giorno, la mozione, presentata dalla consigliera Barbara Vivona inerente "la disciplina della circolazione stradale nella via Cavallaro, via trenta salme, via Pitagora e via Persefone a seguito della realizzazione della pista ciclabile".

Potrebbe cambiare il senso di marcia quindi, considerata anche la chiusura della porta di Trenta Salme per sicurezza avvenuta nelle scorse settimane. Via Cavallaro che negli ultimi giorni è stata oggetto di discussione e di diverse lamentele da parte degli utenti per il mancato rispetto del senso di marcia e dei pericoli che ne conseguono.