Folgore, prestazione e punti oggi a Castelbuono per riprendersi dall’avvio negativo

di: Redazione - del 2024-09-29

La Folgore oggi al Failla di Castelbuono, contro i locali della Supergiovane, non ha possibilità di ulteriori passi falsi. I numeri, purtroppo sono a sfavore in questo inizio di stagione che fra campionato e Coppa ha portato i rossoneri a conquistare un solo pareggio subendo 3 sconfitte, di cui 2 fra le mura amiche. Anche lo score delle reti realizzate e subite non sorride per nulla, infatti a fronte delle due marcature messe a segno, entrambe realizzate da Pisciotta, una nota positiva, la difesa degli uomini di Cavataio ha subito ben 10 segnature.

Avvio di stagione sicuramente negativo, un trend che i rossoneri dovranno svoltare fin da oggi, fischio d’inizio alle 15:30 dell’arbitro Giuseppe Pecora di Messina coadiuvato dagli assistenti messinesi Quartaronello e Spanó. Mancheranno tra le file rossonere il capitano Gino Giardina, appiedato per un turno dal Giudice Sportivo e Hamza Kamara il cui rientro, per un guaio muscolare è ancora da valutare. Fra i convocati torna Rosella dopo il colpo subito a Terrasini contro l’Athletic Palermo. Esordio per il neo acquisto Semeraro che con Rallo guiderà la retroguardia. Nelle scorse ore è stato tesserato l'esterno offensivo Fatnassi.

Ai microfoni della pagina social ufficiale della società il tecnico non ha nascosto il suo disappunto per l’avvio di stagione esprimendo comunque grande ottimismo e fiducia sul suo gruppo che oggi sarà chiamato veramente a tornare a Castelvetrano con una vittoria che possa tranquillizzare tutto l’ambiente. Un solo obiettivo per la Folgore che deve rialzarsi.

Probabile Formazione (3-4-2-1): Di Martino; Rallo, Semeraro, Pizzolato; Tarantino, Bertoglio, Spanó, Galfano; Pace, Pisciotta; Erbini.