Folgore rimontata a Castelbuono, non si escludono decisioni importanti dalla società

di: Redazione - del 2024-09-29

Folgore choc, in vantaggio due a zero alla fine del primo tempo ed in superiorità numerica riesce nell'impresa negativa di subire una clamorosa remuntada per opera di un Supergiovane Castelbuono mai domo. Una sconfitta pesantissima per la Folgore che prosegue in un avvio di stagione disastroso. Alla fine della prima frazione nessuno poteva immaginare un finale di gara del genere.

Cinque punti meno dell'anno scorso ed una squadra che senza identità riesce a soccombere dopo essere stata in vantaggio di due reti e con un uomo in più. Un ruolino di marcia magrissimo che sicuramente è allarmante per l'ambiente rossonero. E' evidente che la società potrebbe valutare decisioni importanti nelle prossime ore.