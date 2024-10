Folgore, così non va! Peggiore inizio di sempre. Confermata la fiducia a Filippo Cavataio

di: Redazione - del 2024-09-30

Terza sconfitta consecutiva, partenza stagionale disastrosa per i rossoneri che nella sua quasi ottantennale storia non avevano avuto un inizio così. L'ultimo avvio di stagione negativo risale alla stagione 1995/96 in CND con l'allora allenatore Gigi Carducci, quella volta i rossoneri ottennero un solo punto in tre gare ma si qualificarono in Coppa Italia battendo nel doppio turno lo Sciacca.

Storia a parte, il presente è pieno di nubi all'orizzonte, una situazione tecnica che dovrà essere affrontata dalla dirigenza dopo le dimissioni del direttore sportivo Renzo Calamia, che attraverso il proprio profilo social ha comunicato il passo indietro. Confermata fiducia al tecnico Filippo Cavataio che ha incontrato la dirigenza in queste ore per comprendere il viatico da seguire e riprendersi da questo avvio di stagione altamente negativo.

La squadra a Castelbuono è apparsa senza identità, senza carattere, e specialmente dopo essere andata in doppio vantaggio e con un uomo in più è riuscita nell'impresa di farsi rimontare e tornare a Castelvetrano con una sconfitta pesantissima non tanto per il risultato ma per come è giunta. Difesa colabrodo: 10 goal subiti, solo 3 realizzati che diventano 13 subiti e 4 realizzati se si considera la doppia sfida di Coppa contro l'Accademia Trapani, squadra che domenica sarà di scena al Paolo Marino.

Incertezze difensive, senza tralasciare qualche "peccato" commesso anche dal nuovo arrivato portiere Di Martino, che saltano all'occhio specialmente con le differenze rispetto alla scorsa stagione e numeri che inesorabili parlano chiaro: nelle prime tre giornate di campionato la Folgore di Colombo subì solo una marcatura, ne segnò 2 racimolando ben 5 punti, ruolino importante per chi deve salvarsi. Difesa orfana del capitano Giardina, è un buon alibi ma a tutto c'è un limite soprattutto se affronti un Castelbuono ringiovanito rispetto alla scorsa stagione che ha avuto il merito di non mollare mai.

Non si escludono movimenti di mercato in entrata ed in uscita, voci di corridoio lasciano intendere che nelle prossime ore qualche calciatore potrebbe saltare. Interesse manifestato, intanto, dalla dirigenza per un centrocampista di categoria ed un esterno di attacco.